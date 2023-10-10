أعادت كتابة التاريخ.. مدبولي: مصر نجحت في القضاء على فيروس سي.. ونواب: إنجاز غير مسبوق ونشهد تطور كبير بالقطاع الصحى

برلماني: القضاء على فيروس سي يؤكد نجاح المنظومة الصحية في مصر

برلماني: إعلان مصر أول دولة خالية من فيروس C إنجاز تاريخي بشهادة العالم

برلمانى: تجربة مصر للتخلص من فيروس سي غير مسبوقة عالمياً

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر نجحت في دحر فيروس سي والقضاء عليه تماما الذي طالما عانت منه الأسر المصرية وكبد المجتمع المصري خسائر فادحة .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في احتفالية مصر بالحصول على المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي ، :" اليوم وبعد مرور 34 عاما على اكتشاف هذا المرض الذي أصاب قرابة 70 مليون إنسان على وجه الأرض".

وأضاف مصطفى مدبولي:" نعلن من مصر أن طريق القضاء على فيروس سي ممهد ومصر اعادت كتابة التاريخ وسطرت بأحرف من نور كيفية التغلب على هذا المرض ".

وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجهود الدولة في تحسين الصحة العامة للمواطنين، من خلال العديد من الإجراءات أبرزها المبادرات الرئاسية التي تدعم مختلف الفئات وتعمل علي مكافحة الكثير من الأمراض كان أهمها فيروس سي.

في البداية، قال النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تسليم منظمة الصحة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، وأنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها في زمن قياسي، شهادة عالمية تدعو للفخر، وتؤكد نجاح منظومة الصحة في مصر، بعد التطور الكبير الذي شهدته في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطور كبير بقطاع الصحة

وأضاف "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، أنه خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، شهد قطاع الصحة تطورًا كبيرًا وسريعًا، وظهر ذلك على أرض الواقع في وقت قصير، مما يؤكد حجم الجهود الكبيرة المبذولة للنهوض بهذا القطاع الهام.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية الحكيمة توجه دائمًا وبصفة مستمرة بالاهتمام بقطاع الصحة، للارتقاء بصحة وحياة المواطن المصري، مضيفًا: "اهتمام غير مسبوق في تاريخ مصر، يؤكد مدى حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على صحة المواطن المصري".

واختتم النائب أحمد محمد دياب: "إن المبادرات الرئاسية لعبت دورًا كبيرًا في الإرتقاء بمنظومة الصحة في مصر، لاسيما مبادرة 100 مليون صحة التي استفاد منها ملايين المصريين في كافة محافظات الجمهورية".

ومن جانبه، أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن تسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، يبرز ما بذلته مصر من جهد غير مسبوق لتصبح نموذجا يحتذى به، في تلك التجربة الرائدة والمتميزة لمصر على الصعيد الدولي، لاسيما وأنها الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، والتحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي" إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.

مبادرات متنوعة لتحسين صحة المواطن

وأوضح "العسال" أن الرئيس السيسي وضع أولوية جادة لمواجهة هذا الملف والعمل على إطلاق سلسلة من المبادرات المتنوعة لتحسين صحة المواطنين المصريين، وحرص على تسخير كافة الإمكانيات للوصول لهذا الإنجاز، وذلك بشهادة دولية، فلم يكن ليتحقق هذا الإنجاز بدون الالتزام الكامل في المتابعة الشخصية الدقيقة من الرئيس، للتخطيط السليم والعمل الجاد الذي قامت به المنظومة الصحية في مصر في هذا الصدد، من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، بداية من إنشاء مراكز العلاج، وتوفير وسائل التشخيص المطلوبة، وانتهاءً باستمرار رعاية المرضى المصابين بمضاعفات المرض، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية أولت العمل على تعزيز جهود الدولة لدعم الصحة العامة في مصر، وخاصة من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة تحت مظلة "100 مليون صحة"، وتطوير هذه المبادرات في مختلف القطاعات الصحية، لتصل إلى ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر، للكشف المبكر عن مختلف الأمراض، موضحا أن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي"، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة "غيرت من مفاهيم الصحة العامة والأولويات الصحية وكيفية علاجها والتصدى لها، على المستوى المحلى والإقليمي والدولى.

وأشار "العسال" إلى أن مصر تسطر اليوم إنجاز تاريخي باعتراف العالم من بالمَسيرة التي قطعتها، من بلد يملك أحد أعلى معدلات العدوى بالتهاب الكبد C فى العالم لم يَخلُ بيت مصري من ضحاياه، إلى بلد حقَّق مسار القضاء على المرض فى أقل من 10 سنوات وبلغ معدل الشفاء من التهاب الكبد C، بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج، نسبة 99% لتكون أول دولة فى العالم تحصل على الشهادة الذهبية، مشيرًا إلى أنها شهادةً على صمود الدولة المصرية والدعم اللامحدود المقدم من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة الصحة، موجها التحية له وللكادر الصحي بالدولة التي أثمرت جهودهم وخبراتهم في تلك النتائج التي تدعو للفخر وترسخ مكانة مصر عالميا.

وفي سياق متصل، اعتبر أشرف أمين عضو مجلس النواب تسليم منظمة الصحة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر وأن الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد بعد تحقيقها في زمن قياسي بمثابة شهادة عالمية كبيرة لمصر بتحقيق إنجاز كبير فى ملف تحديث وتطوير المنظومة الصحية.



وأكد" أمين " فى بيان اليوم أن شهادة منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى المبادرات الرئاسية الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي والتى أن الدولة لديها إرادة وقادرة على تحقيق إنجازات عديدة في القطاع الصحي بعد أن تحولت من دولة فيها أكبر معدلات الإصابة بالفيروس إلى دولة خالية من فيروس سي وبأدوية تمت صناعتها داخل مصر.

توطين صناعة الدواء

وقال إن نجاح مصر فى صناعة أدوية مصرية للقضاء علي فيروس كورونا يؤكد أن الدولة المصرية سوف تحقق نجاحات كبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية داخل مصر مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى والمهم والذى سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الاصناف الدوائية والمستلزمات الطبية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.



ووجه أشرف أمين التهنئة للرئيس السيسى والحكومة بصفة عامة ولجيش مصر الابيض بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ولجميع الاطباء واطقم التمريض والعاملين داخل المنظومة الصحية المصرية على هذا الانجاز الكبير الذى حققته مصر كأول دولة على مستوى العالم تتخلص من فيروس سى مؤكداً أن هذه التجربة المصرية العظيمة غير مسبوقة عالمياً أسعدت كل المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية