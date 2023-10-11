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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام غالي يحتفل بعيد ميلاد أمير كرارة| شاهد

صدى البلد

هنأ حسام غالي، نجم النادي الأهلي السابق، الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده، عبر ستوري حسابه الشخصي على إنستجرام.

ونشر حسام غالي، صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة، وعلى عليها: “كل سنة وأنت طيب يا أميرو". 

آخر أعمال أمير كرارة

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة فيلم «البعبع»، الذي عُرض في موسم أفلام يونيو 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحصد على إيرادات مرتفعة طوال فترة عرضه في السينمات.

وتدور أحداث العمل، في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.

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