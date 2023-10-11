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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المقابر في قطاع غزة.. شاهد

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في غزة، إنّ الأحداث في قطاع غزة تتصاعد بشكل سريع وتدفع سكان القطاع للنزوح إلى مدارس الأونروا، وجيش الاحتلال يواصل قصف المدنيين في تلك المدارس.

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وأضافت "عوكل" خلال رسالة على الهواء، اليوم الأربعاء، أنّ عددًا كبيرًا من المناطق السكنية في قطاع غزة حُرمت من التيار الكهربائي، بسبب الدمار الكبير الذي حل بشبكاتها وتحتاج إلى وقت كبير لإعادة بنائها وترميمها.

وأكدت أنّ انقطاع التيار الكهربائي له تأثير كبير على عمل الأجهزة الطبية بالمستشفيات التى تستقبل المصابين، مشيرة إلى أنّ ثلاجات الموتى بالمستشفيات تكدست بالشهداء، وأصبحت هناك أزمة في دفنها في ظل استهداف قوات الاحتلال للمقابر بقطاع غزة.

 

وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في حي الكرامة شمال غرب غزة عن طريق سيل من الغارات المتواصلة.

 

وتتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 900 شهيد ونحو 4500 جريح على الأقل، بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة في القطاع أمس الثلاثاء.

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