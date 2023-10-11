عودة التحسين |التعليم تستعد لعقد حوارا مجتمعيا لمناقشة نظام الثانوية العامة الجديد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد حوارا مجتمعيا قويا سيتم إعلان موعده في وقت لاحق ، لمناقشة تطوير ملف الثانوية العامة خلال المرحلة المقبلة ، بما يواكب الثورة الصناعية والتكنولوجية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويكون مبنى على فهم المعلومة وعدم الحفظ، وبناء شخصيته، واستقلاليته .

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الوزارة لن تجازف أبدًا بتطبيق نظام جديد في الثانوية العامة ، لا يناسب الطلاب ، قائلاً : مصلحة الطلاب هي هدفنا الأساسي وتغيير نظام الثانوية العامة لن يتم إلا بعد التأكد من وجود أريحية تامة لتطبيقه لأن الدولة المصرية تعمل لصالح أبنائها ولصالح أسرهم.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الثانوية العامة لها رؤية جديدة وضعتها الوزارة، منها إتاحة نظام محاولات للطلاب لأكثر من فرصة “ التحسين”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام الفرصة الواحدة في امتحانات الثانوية العامة حاليا مرعب للطلاب ، وفي حالة إتاحة أكثر من فرصة لطلاب الثانوية العامة “التحسين” ، ستكون الثانوية العامة مريحة وسيكون هناك نظام جديد متاح بحيث يتاح للطالب الحصول على الثانوية العامة فى سنتين او ثلاث سنوات وستكون هناك رؤية قوية .

إعادة النظر فى مناهج الثانوية العامة ونظام التقييم

و في هذا الإطار .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعادة النظر فى مناهج الثانوية العامة ونظام التقييم في الثانوية العامة ، فضلا عن دراسة آليات القبول فى الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإسراع فى التعليم فى هذه المرحلة وطرح عدة مسارات للطالب للاختيار منها.

عودة التحسين

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إتاحة تعدد المحاولات في الثانوية العامة “التحسين” سوف تؤدي للقضاء على الرهبة من جانب الطلاب وجانب الأسر نتيجة لامتحان الفرصة الوحيدة التي يتحدد بناء عليها مستقبل الطالب، مشيرةً إلى أن تعدد المحاولات متاح بكل النظم التعليمية الدولية وكذلك مدارسنا الدولية، وسيراعى عند تطبيقه الشفافية والنزاهة والعدالة بعد تطوير الثانوية العامة في المرحلة المقبلة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجب أن يكون متاحا للطالب حرية الاختيار وإتاحة مسارات أمامه يختار منها المسار الذي يتناسب مع ميوله وقدراته بالإضافة إلى إمكانية تغييره للمسار.