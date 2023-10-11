تقارير إعلامية: الاحتلال يعتقل مواطنا أردنيا تسلل عبر الحدود إلى الأراضي الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مواطن أردني تسلل عبر الحدود الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب تقارير إعلامية فلسطينية نشرت اليوم، الأربعاء.

وأطلقت فصائل المقاومة بقيادة حماس عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي ردًا على الانتهاكات المتواصلة والمستفزة من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى وللمرابطين في القدس.

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، طوال أيام الأسبوع الماضي، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خلال أيام عيد "العرش" اليهودي.