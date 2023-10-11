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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف الكويتية اليوم| الكيان الصهيوني يكثف غاراته في اليوم الخامس للحرب.. و 900 شهيد فلسطيني حتى الآن بينهم شقيق عقل حماس المدبر ونجله وحفيدته

الصحف الكويتية
الصحف الكويتية

رئيس الإمارات يأمر بتقديم 20 مليون دولار مساعدات عاجلة للفلسطينيين

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يطلق نداء استغاثة للمجتمع الدولي

«الخارجية» التايلندية: 14 من مواطنينا رهائن في اضطرابات إسرائيل

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأربعا، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.


فقد ذكرت صحيفة الوطن أن جيش الاحتلال كثف غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا أكثر من 900 شهيد، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى في الكيان الصهيوني على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200. في المقابل شنت المقاومة ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من الاراضي المحتلة وخاصة عسقلان.

 

وبحسب وسائل إعلام عبرية، بلغ عدد القتلى في الكيان الصهيوني أكثر من 1200، إضافة إلى 2800 جريح، من بينهم 360 في حالة من حرجة إلى خطيرة، بينما أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 900 قتيل و4500 مصاب، جراء استمرار غارات جيش الاحتلال على القطاع منذ السبت.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن 350 من المستوطنين أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم منذ بدء الحرب.

ونشر جيش الاحتلال قائمة تضمنت أسماء 14 قتيلا إضافيا من قواته ليصل الإجمالي إلى 137.

 

كما أشارت الصحيفة أيضا إلى اعلان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن حوالي 250 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة، معظمهم في مدارس الوكالة، وأنهم يعيشون ظروفا صعبة.

 

و أفادت صحيفة القبس بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء أمس الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 900 جراء هجمات إسرائيل على القطاع لليوم الرابع.


وذكرت الوزارة في بيان لها أن من إجمالي القتلى 260 طفلاً و230 امرأة و7 من الكوادر الصحية و8 صحفيين. وقالت إن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العوائل الفلسطينية أدت الى إبادة 22 عائلة فقدت 150 من أفرادها".


وأفادت الوزارة بإصابة 4500 آخرين بجروح، مشيرة إلى أن معاينة الطواقم الطبية لأجساد الضحايا تبين تعرضها للتمزق أو بتر الأطراف وجروح معقدة أو حروق مختلفة وتهتك للأحشاء الداخلية.


ولفتت الوطن أيضا إلى أن وزير الخارجية السعودي قد بحث مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.


وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من وزير الخارجية البريطاني.

 

 

أما صحيفة الجريدة فقد أبرزت استشهاد 31 فلسطينيا وأصيب آخرون، ليل الثلاثاء-الأربعاء، في غارات شنها طيران جيش الاحتلال على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

 

ونقلت عن وسائل إعلام فلسطينية أن مصدر خاص من عائلة محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قال إن شقيق الضيف وثلاثة من أفراد عائلته استشهدوا في قصف صهيوني على منزل بمدينة خان يونس.


وقال المصدر، إن عبد الفتاح الضيف «60 عاماً»، ومدحت عبد الفتاح الضيف «40 عاماً»، وأحد أحفاده ويدعى براء مدحت «عامان ونصف العام»، وزوجة أحد أبنائه الآخرين، قتلوا إثر القصف الذي طال منزلهم المكون من ثلاثة طوابق في قيزان النجار بخان يونس، مشيراً إلى إن عمليات البحث ما زالت مستمرة عن باقي أفراد العائلة.

 


وقالت صحيفة الراي إن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أطلق، اليوم الأربعاء نداء استغاثة للمجتمع الدولي "لإيقاف الجريمة ضد الإنسانية والقتل الجماعي".

وقال إن:" القطاع يواجه كارثة إنسانية ومحطة الكهرباء ستتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود".

وقالت سلطة الطاقة في غزة إن «محطة توليد الكهرباء ستتوقف عن العمل كليا عند الثانية بعد ظهر اليوم بسبب نفاد الوقود».

 

كما أشارت الصحيفة إلى اعلان وزارة الخارجية التايلندية اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن احتجاز ثلاثة آخرين من مواطني تايلند رهائن في أعمال العنف المستمرة في غزة، ليصل إجمالي المحتجزين إلى 14.
وقالت إن 20 من مواطنيها قتلوا وأصيب 13 في الصراع.


وذكرت صحيفة الأنباء أن مر رئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بـ"تقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة عشرين مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.


وأضافت الوكالة أن هذا الدعم "يأتي من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات".

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