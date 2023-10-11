كان بيمثل في الشارع.. زوجة الفنان محمد متولي تكشف بداياته الفنية

كشفت وفاء محمد، زوجة الفنان محمد متولي، بداية مشواره الفني، قائلة: إن زوجها يعشق الفن منذ المرحلة الإعدادية، معقبة: “كان بيقولي أنه كان بيمثل وهو فى الشارع”.

وأضافت وفاء محمد، زوجة الفنان محمد متولي، خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN": “فى مرة سألته أنه ذا لم يكن ممثل ماذا كان سيعمل، وقال لي لا أعرف.. لازم هبقي ممثل”.

وتابعت وفاء محمد، زوجة الفنان محمد متولي: “زوجي خريج دار علوم ومعهد تمثيل، وأتت له بعثة لأمريكا لأنه عمل سنة معيد، ورفضها لأنه لايحب أن يدرس التمثيل، بل أنه كان يحب التمثيل”.