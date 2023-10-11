500 جنيه انخفاضا بأسعار الذهب الفترة الأخيرة.. وهذا سعر عيار 21 اليوم

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، انخفاضات كبيرة، وصلت لـ 500 جنيه وأكثر، فبعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيه، انخفض ووصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 إلى 2275 جنيها.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-10



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2600 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2275 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1950 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 18200 جنيه.



ومن جانبه، أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن قرار صفر جمارك على واردات الذهب القادمة مع المصريين كان قرارا أكثر من رائع، ونتج عنه انخفاض الأسعار، فجرام الذهب قد وصل في وقت سابق لـ قرابة الـ 3000 جنيه.

وقال مستشار وزير التموين، في تصريحات تلفزيونية، إن قرار صفر جمارك أفاد السوق، ونتج عنه استقرار أسعار الذهب بالأسواق، وأن هذا القرار كان من الدكتور علي مصيلحي، أن الذهب كان يتغير سعره أكثر من مرة في اليوم، ولكن الآن هناك ثبات بسعر الذهب، وعيار 21 يسجل 2200، وأن هذا من الأشياء المميزة.

2 طن ذهب دخلت البلاد بسبب قرار صفر جمارك



وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن هناك 2 طن ذهب دخلت البلاد بسبب هذه المبادرة، التي اقترحها وزير التموين الدكتور على مصيلحي، وأنه رغم الإقبال على الذهب، لكن السعر ثابت، أن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة لدى العالم، وهو زينة وخزينة.