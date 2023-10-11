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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إقبال كثيف من المواطنين على شراء الذهب بغرض التحوط

سعر الذهب
سعر الذهب

تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية ، موجة من الارتفاعات المتتالية، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط إقبال المستثمرين بالأسواق العالمية والمحلية على الذهب للتحوط كملاذ آمن، مع تزايد مخاوف تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط. 

قال فادى كامل المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر» لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسواق الذهب تشهد تشهد ارتفاعًا في الطلب، وإقبال من المواطنين على الشراء، مع مخاوف تداعيات الحرب في المنطقة، وحالة عدم اليقين، وتأثير حدتها على الأزمة الاقتصادية، لاسيما مع التوقعات بخفض قيمة الجنيه، ونقص العملة الأجنبية، ما دفع المواطنين للذهب للتحوط.

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وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 2290 جنيهًا، وسجلت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 1860 دولارًا.

وأضاف كامل، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2617 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1963 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1527 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 18320 جنيهًا.

ولفت إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 40 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2290 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1863 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1860 دولارًا.

سعر الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر الذهب في البورصات العالمية سعر عيار 18 مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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