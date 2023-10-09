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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

600 جنيه .. تطور في أسعار الذهب | اِعرف عيار 21 وصل كام

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة، وتحديدًا في آخر 5 أشهر، بعكس بداية العام الذي شهد ارتفاعات كبيرة وصلت لـ ارقام لم تكن متوقعة، فسعر جرام الذهب قد وصل لـ 2800 جنيه للجرام، وفي بعض الأوقات وصل لـ 3000 جنيه.

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تحذير عاجل من التموين بشأن شراء الذهب أونلاين.. شاهد

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الجرام يسجل 1877 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2185 جنيها، وأن الانخفاض الكبير في أسعار الذهب الذي وصل لـ 600 جنيه خلال الأشهر الماضية، يرجع لـ قرار الحكومة بتطبيق قرار صفر جمارك.

وقدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن  أسعار الذهب  اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2497 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2185 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1872 جنيها للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17280 جنيها.
 

حذر الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، من كارثة يقع فيها بعض المواطنين قائلا :" الذهب لا يصلح أن يشترى أو يباع أون لاين، ولا من خلال أي منصة عبر السوشيال ميديا".

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن الذهب يجب أن يشتري من مكان معتمد، حتي لا يكون هناك غش في نوع الذهب الذي يباع.

وأوضح خلال قناة الحدث اليوم، أن أي شخص يشتري ذهب يجب أن يحصل على فاتورة بنوع الذهب، عيار، وذلك لضمان حقه.  

 

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