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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات .. الأمن العام يشن حملات مكبرة في أسوان ودمياط

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

ونفذ قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمره- بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط- حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات في مديرية أمن أسوان عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 7 كيلو جرام من مخدر البانجو – 3 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدرى "الهيروين ، والشابو "- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 7 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية" ، وكذا (3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين وتنفيذ (823) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة نارية ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 14 كيلو جرام من مخدر البانجو – 8 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

واتخذت الإجراءات القانونية .

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