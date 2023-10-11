كهرباء غزة: تعطل أقسام الطوارئ واستقبال الجرحى بالمستشفيات بسبب الانقطاع المتواصل للتيار

قال محمد ثابت، مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، إننا لم نستطع إيصال الكهرباء على مدار 4 أيام لأنحاء القطاع؛ نظرا للقصف الإسرائيلي.

وأضاف مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ إمدادات المياه والآبار بحاجة إلى كهرباء لدفعها إلى منازل المواطنين في غزة.

وأكد ثابت، أن أقسام الطوارئ واستقبال الجرحى بالمستشفيات تعطلت؛ نظرا لانقطاع التيار المتواصل.

وأعلن مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، في وقت سابق، أنّ القصف الإسرائيلي خلّف دمارا في شبكات الكهرباء والبني التحتية بقطاع غزة.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس، وأسفرت عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.