ضبط شخص حاول تهريب عملات أجنبية داخل عبوات السجائر بمطار القاهرة| صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحيازته مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" مخبأة داخل عبوات "سجائر" داخل إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون .
وبمواجهته أقرر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة.
تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.