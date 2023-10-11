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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. قوافل الداخلية الإنسانية تقدم الدعم للمواطنين بالقليوبية

توزيع المساعدات
توزيع المساعدات

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.

حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية " مواد غذائية – غطاء" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة (القليوبية).

كما تم المرور على بعض المنشآت الشرطية للتأكيد على كفالة وإحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن مُعاملة المواطنين .. وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من الأهالى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين، وأعربوا عن بالغ سعادتهم وشكرهم لوزارة الداخلية.

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد .. معك فى كل مكان).


 

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إحترام حقوق الإنسان الأكثر احتياجا الخدمات الطبية الكشف الطبي المبادرة الرئاسية حياة كريمة توزيع المساعدات توقيع الكشف الطبى

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