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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تستقبل وفداً من نظيرتها السعودية بمقر إدارة موسيقات الشرطة.. صور

صدى البلد

استقبل قطاع التدريب بوزارة الداخلية وفدا من الكوادر بالمملكة العربية السعودية "المعنيين بمجال الموسيقى العسكرية" بمقر إدارة موسيقات الشرطة.

وكان فى استقبال الوفد مدير الإدارة العامة للتدريب، والذى رحب بالوفد الزائر ناقلاً تحيات وزير الداخلية، وأكد حرصه الدائم على الاهتمام بتلك الزيارات وما يترتب عليها من تعاون مثمر وبنّاء.

 بدأت فعاليات الزيارة بعرض عسكرى متميز لفرق موسيقات الشرطة قدموا خلاله معزوفات موسيقية احترافية باستخدام آلات العزف المتنوعة، بالإضافة إلى عرض موسيقى بمعزوفات عالمية بالمسرح الرومانى شارك خلاله الفريق الموسيقى من العنصر النسائى بشكل أشاد به الزائرون.

كما تضمنت الزيارة عرضا تقديميا عن طبيعة عمل إدارة موسيقات الشرطة والأنشطة الفنية والعسكرية التى تؤديها والمناسبات والفعاليات المحلية والوطنية والدولية التى تشارك بها بشكل احترافي.

وأعقب ذلك جولة تفقدية بمتحف ومكتبة إدارة موسيقات الشرطة واستعراض التاريخ التراثى لها، وأعقبتها جولة تفقدية بالقاعات التعليمية للمتدربين بالفرق الموسيقية للوقوف على أحدث برامج وأساليب التدريب المتطور التى توفرها الإدارة العامة للتدريب للمتدربين فى شتى المجالات الموسيقية النظرية والعملية.

من جانبهم، ناقش ممثلو الوفد خلال جلسة مباحثات سُبل التعاون لعقد دورات تدريبية تخصصية متعلقة بمجالات الموسيقى المختلفة للجانب السعودى.

وفى ختام الزيارة، حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية مع فرق موسيقات الشرطة، وتقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية المصرية على تلك الزيارة، مشيدين بما لمسوه من مستوى عالٍ ومتميز لإعداد كوادر موسيقية على مستوى عالٍ من الاحترافية.

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التعاون المثمر والبناء مع الدول الشقيقة فى جميع المجالات التدريبية والتخصصية.


 

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الإدارة العامة للتدريب الداخلية المصرية السعودية الصور التذكارية الفرق الموسيقية دورات تدريبية وزارة الداخلية المصرية

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