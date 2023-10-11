زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قدمت مذيعة صدى البد إيمان عبد اللطيف تغطية عن الزلازل، حيث توقع الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس قبل أكثر من ثمانية أشهر حدوث زلزال ضخم في أول فبراير الماضي وهو ما حدث بالفعل عندما تعرض الجنوب التركي والشمال السوري لصدمه زلزالية بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، اسفرت عن سقوط أكثر من 56 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين.

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ولم يكن أحد يتوقع صدق ما أعلنه فرانك هوغربيتس عبر حسابه على منصة (x)، حيث أصبح الباحث الهولندي الاسم الأكثر شهرة حول العالم وبات الجميع ينتظرا توقعاته مصدقا ما يقوله وما يتنبأ به.

وفي صدمة جديدة تؤكد صدق توقعات الباحث الهولندي، فقد سبق وان حذر فرانك هوغربيتس من وقوع زلزال قرب "المغرب" وهو ما حدث بالفعل، حيث أرجع ذلك إلى اصطفاف بين الأرض وكل من كوكب المريخ والنبتون والهندسة القمرية مع نفس كوكبين.