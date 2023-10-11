عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البد إيمان عبد اللطيف تغطية عن الزلازل، حيث توقع الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس قبل أكثر من ثمانية أشهر حدوث زلزال ضخم في أول فبراير الماضي وهو ما حدث بالفعل عندما تعرض الجنوب التركي والشمال السوري لصدمه زلزالية بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، اسفرت عن سقوط أكثر من 56 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين.

[[system-code:ad:autoads]

ولم يكن أحد يتوقع صدق ما أعلنه فرانك هوغربيتس عبر حسابه على منصة (x)، حيث أصبح الباحث الهولندي الاسم الأكثر شهرة حول العالم وبات الجميع ينتظرا توقعاته مصدقا ما يقوله وما يتنبأ به.

وفي صدمة جديدة تؤكد صدق توقعات الباحث الهولندي، فقد سبق وان حذر فرانك هوغربيتس من وقوع زلزال قرب "المغرب" وهو ما حدث بالفعل، حيث أرجع ذلك إلى اصطفاف بين الأرض وكل من كوكب المريخ والنبتون والهندسة القمرية مع نفس كوكبين.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

احترس من هذا الدواء .. الصحة ترد على منشورات التحذير بالسوشيال ميديا|فيديو

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

بالصوت والصورة| حكاية ظهور الغيلان والشياطين في ليبيا.. وهذه قصتها في الإسلام

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

موضوعات متعلقة

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

ترشيحاتنا

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟

لجنة الشئون العربية: الاتحاد الأوروبي اتخذ جانبا مسيسا ضد شعوبنا بشكل عام|فيديو

هند الضاوي: أمريكا حولت دفة الصراع من روسيا وأوكرانيا للشرق الأوسط

الجمعة .. اجتماع مرتقب لمجلس الأمن لبحث التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

فضائح "ميتا".. إنستجرام وتيك توك يخنقان المقاومة الفلسطينية وسط استمرار العدوان الإسرائيلي

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة .. دراسة تكشف أسبابًا تجعلك تعيش 100 سنة

بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل علي السوشيال ميديا |شاهد

حجاب أبيض .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ الزي الإماراتي |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قسمة ونصيب.. تفاصيل انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد أشهر من الارتباط|فيديوجراف

أفيونة التريند.. معلم يرقص ويغني أمام طلابه في سنتر خاص |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ