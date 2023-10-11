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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

22 ديسمبر.. كاظم الساهر يعود لأوبرا دبي وهذه قائمة أسعار تذاكر الحفل

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يعود المطرب كاظم الساهر إلى جمهوره بدبي، بإقامة حفل غنائى ضخم يوم 22 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك على مسرح أوبرا دبي.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بثلاث فئات مختلفة، الأولى يصل سعرها إلى 5190 جنيها، والثانية سعرها 3220 جنيها، أما الثالثة والأخيرة فيصل سعرها إلى 2380 جنيها.

كاظم الساهر يتصدر التريند

وتصدر الفنان كاظم الساهر محركات البحث فى جوجل بعد أن كشف عن أبرز الأسرار التى لم يصرح عنها من قبل فى حياته منذ مرحلة الطفولة والمعاناة التى عاشها حتى انطلاقته الفنية، وسنعرض لكم أبرز هذه التصريحات.


المرأة كل المجتمع والرجال أساس الفوضى

قال الفنان كاظم الساهر، فى تصريحات تليفزيونية،  إنه يعتبر المرأة هى بمثابة المجتمع كله وليس نصفه كما يقال، حيث إنها تلعب دورا مهما وأساسيا فى بناء المجتمع على جميع الأصعدة، لذلك تكون أساس تقدمه وتطوره، وإن الرجال هم الذى يمثلون الفوضي فى المجتمع ونسبة كبيرة منهم غير منظمين.

 

عشت طفولة قاسية دمرتني

وعن معاناة لحظات طفولته التى كانت قاسية جدًا، قال كاظم الساهر إنه عاني فى فترة طفولته كثيرًا، حيث كان يعيش في منزل صغير، ولم يكن لديهم أى إمكانيات مادية، حتى أنهم لم يملكوا مبرد هواء فى ظل فترات ارتفاع الحرارة، ورغم ذلك كانت والدته حريصة دائمًا على دخول المطبخ وإعداد الطعام لهم.

وعلق قائلاً: "طفولتي واللحظات التى عشتها دمرتني، لذلك حرصت على أخذ والدتي معي منذ أن بدأت الغناء، وهي صاحبة الفضل علي لأنها ربتني على عزة النفس والتحمل".

كاظم الساهر المطرب كاظم الساهر مسرح أوبرا دبي

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