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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعيين ولاء مصطفى مدير عام المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني

أصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قرارا وزاريًا بتعيين الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام للإدارة العامة للمتحف اليوناني الروماني بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية وذلك لمدة ثلاث سنوات.

يأتي هذا القرار من منطلق حرص الوزارة على تعيين أبنائها في الوظائف القيادية بما يعمل على دفع حركة العمل بالوزارة على جميع المستويات.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي أيضًا بالتزامن مع افتتاح المتحف بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره بما يتناسب مع أهميته كمقصد سياحي ثقافي فريد من نوعه بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن الدكتورة ولاء محمد مصطفى حاصلة على درجة الدكتوراه في الآثار اليونانية والدراسات الرومانية من جامعة الاسكندرية عام 2012،  وتدرجت في المناصب المختلفة بالمجلس الأعلى للآثار حيث عملت كأمين أثري بمتحف المجوهرات الملكية بالأسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، وأمين أول أثري بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، كما شغلت منصب مدير إدارة البحث العلمي بالمتحف اليوناني الروماني ومسئول عن قاعدة البيانات  بالمتحف.

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ولاء مصطفى أحمد عيسى وزير السياحة والأثار المتحف اليوناني الروماني المتحف اليوناني المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية المجلس الاعلى للاثار اليوناني الروماني بالإسكندرية

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