كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين للاستهلاك الشهري بالمتر مربع، والتي أصبحت هناك طرق عديدة للسداد واغلبها اونلاين بالموبيل وبشكل الكتروني.د

دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

يقدم موقع صدى البلد، كيفية دفع فاتورة الغاز بالموبايل من خلال الإنترنت أو تطبيقات الهواتف المحمولة، وكيفية تسجيل قراءة الغاز، والتي هي متاحة لجميع أصحاب الشقق والوحدات السكنية التي تملك عدادات غاز.

دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الإلكتروني

يمكن عبر ماكينات الدفع الإلكتروني POS فى أي محل تجاري مثل:

- خدماتي - BEE -مصاري -ممكن -فورى - ضامن - مصاري -أمان - E-finance

دفع فاتورة الغاز

دفع فاتورة الغاز أونلاين

يمكن دفع فاتورة الغاز اونلاين من خلال طرق الدفع التالية:

موقع ماي فورى، يمكن دفع فاتورة الغاز بفوري عبر تنزيل التطبيق من خلال أب ستور للأيفون و بلاي ستور للأندرويد، https://petrotrade.com.eg/billing/fawryp.aspx.

موقع جوميا باي .

دفع فاتورة الغاز

كيفية سداد فاتورة الغاز 2023

- الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة الخدمة - المحافظ الإلكترونية - محفظة الفون كاش من البنك الأهلي. - محفظة BM من بنك مصر. - المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض شركات الدفع الإلكتروني - ماكينات الدفع الإلكتروني POS يمكن سداد فواتير الغاز من خلال ماكينات نقاط البيع المتوفرة في أي محل تجاري والصادرة من شركات: فوري، وضامن، ومصاري، وأمان، وإي فاينانس، وخدماتي، وبي BEE. - مكاتب البريد المصري يمكن للعميل من خلال أي مكتب بريد أن يسدد فاتورة استهلاك الغاز الخاصة به في مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد - موقع ماي فوري. - موقع جوميا عبر خدمة "جوميا باي".

دفع فاتورة الغاز بالفيزا

ويمكن دفع فاتورة الغاز بالفيزا عبر موقع الشركة التابع لها العميل من خلال الدخول على خدمة دفع فاتورة الغاز بالفيزا وإدخال رقم الحساب، انتقر علي الدفع بالفيزا وسيتم استلام وصل نصي بالرسائل من البنك بالدفع وظهور نتيجة البحث علي الهاتف.

دفع فاتورة الغاز

دفع فاتورة الغاز عبر المحفظة الإلكترونية لشبكات المحمول

يمكن دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول المتواجدة في مصر.

طرق دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الإلكتروني

يمكن دفع فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني POS فى أي محل تجاري ، وذلك عبر الخطوات التالية: