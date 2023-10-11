خلاف يودي بحياة فلاح ويقود ابن عمته للحبس.. قرار عاجل من جهات التحقيق

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بقتل ابن خاله في مشاجرة بمنطقة أبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن كلفت الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل ابن خاله في إحدى قرى أبو النمرس، بسبب خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه خلال مشاجرة، مما أدى إلى مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أصدرت قرارتها المتقدمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في قرية بأبو النمرس، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين مقتا شخص على يد ابن عمته، خلال مشاجرة، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.