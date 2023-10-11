عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلاف يودي بحياة فلاح ويقود ابن عمته للحبس.. قرار عاجل من جهات التحقيق

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بقتل ابن خاله في مشاجرة بمنطقة أبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن كلفت الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل ابن خاله في إحدى قرى أبو النمرس، بسبب خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه خلال مشاجرة، مما أدى إلى مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أصدرت قرارتها المتقدمة.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في قرية بأبو النمرس، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين مقتا شخص على يد ابن عمته، خلال مشاجرة، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

قتل ابن خاله مشاجرة ابو النمرس الطبيب الشرعى مديرية امن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

اللحظات الأولى لتسلل الطائرات الشراعية اللبنانية إلى إسرائيل.. فيديو وصور

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

موضوعات متعلقة

السجن 15 سنة لموظف اختلس جهازي حاسب آلي وتحويل تيار كهربائى

استولوا على 5 ملايين جنيه.. ضبط وإحضار ضباط الشرطة المزيفين في القاهرة

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

تكليف المستشار أحمد سعد بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية بقضايا الدولة

اليوم.. المرافعة في محاكمة 43 متهمًا بـ«خلية العجوزة الإرهابية»

بسبب عضة كلب.. اليوم محاكمة شاب من الأميرية أمام جنايات القاهرة

السبب كرة القدم|محاكمة متهم بالشروع في إنهاء حياة زميله بالعياط .. اليوم

غدًا.. المرافعة في محاكمة 43 متهمًا بـ«خلية العجوزة الإرهابية»

ترشيحاتنا

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

أول تعليق من الناتو على المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

بيان عاجل للجيش الإسرائيلي يكشف وضع الحدود مع لبنان

إيطاليا: طلبنا من الرئيس السيسي مساعدتنا في الإفراج عن رهائن في غزة

إعلان مفاجئ من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن دخول قوات من الحدود اللبنانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

شكله غريب .. حسن شاكوش يتصدر التريند بسبب هذه الإطلالة |شاهد

فيديو

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ