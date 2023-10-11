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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة الدول العربية: ما يحدث في قطاع غزة الآن مجزرة ونرفضها تماما

أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، إن هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع في قطاع غزة، وتلك الاحتمالات، من الممكن أن تدفع بالمنطقة إلى وضع غير معلوم، متابعا: نرى جميعا أن الأمور تتجه نحو هذا الاتجاه.

وأضاف "أحمد أبو الغيط" خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية العرب، أن تلك اللحظة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى  درجات ضبط النفس، والنظر للعواقب، متابعا: العمليات الانتقامية التي تمارسها قوات الاحتلال لن تجلب الاستقرار.

 

واسترسل: تلك العمليات ستدخلنا في المزيد من دومات العنف والدم، والعقوبات التي تمارسها تلك السلطات، ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة، ونحن نتضامن مع أهالي غزة، الذين يتعرضون اليوم لمجزرة.

وأكد على أن الدول العربية ترفض بشكل كامل العنف ضد المدنيين، فقتل المدنيين وترويعهم أمر غير مقبول، متابعا: أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

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