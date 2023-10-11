وزير الخارجية الإيطالي: مصر أساسية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن مصر أساسية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أكد تاياني: "نعتقد أن مصر ضرورية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".



وشدّد وزير الخارجية الإيطالي على أن إيطاليا تولي "أهمية كبيرة لدور مصر في هذه اللحظة وبشكل عام لنمو منطقة البحر الأبيض المتوسط".