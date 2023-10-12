إطلالة كاجول .. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته .

وظهرت ريهام أيمن، مرتديه بنطال كاجول باللون البني، ونسقت معه تي شيرت بسيط باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريهام أيمن، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها، وارتدت نظارة نظر باللون الاسود لإكمال اللوك.

كما اختارت ريهام أيمن، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور ريهام أيمن