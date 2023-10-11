تبدأ غدا.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة سارة للشعب المصري

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مصر تنظم غدا احتفالا هائلا يليق بحجم مصر، رافضا الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالاحتفال، من أجل الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

أحمد موسى يتحدث عن احتفالية أكتوبر

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد": "اللي هيحصل بكرا محصلش قبل كده، ومصر بكرا هنشوف صورة تليق بانتصار حرب أكتوبر بعد مرور 50 عاما على أعظم انتصار حققه جيشنا وأبطالنا".

وتابع أحمد موسى: "الاحتفال بكرا مش هتكلم عن تفاصيل كتيرة، ولكن حاجة محصلتش قبل كده، إحنا بنتكلم عن 50 سنة على حرب أكتوبر يا جماعة، حرب وانتصار عظيم للدولة المصرية، وهنشوف تفاصيل كتيرة جدا بكرا".

واستكمل، أن حرب أكتوبر هي الفخر والعزة لكل مواطن مصري، بعد استرداد الأرض بالكامل.