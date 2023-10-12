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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تطرح نماذج سيارات كهربائية جديدة في طوكيو

صدى البلد

قامت تويوتا بالتشويق لثلاث سيارات نموذجية لمعرض التنقل الياباني 2023 الذي سيفتح أبوابه خلال أسبوعين في طوكيو.

 

ويظل اثنان من المفاهيم مخفيين تحت الحجاب، مما يترك لنا أسئلة أكثر من الإجابات. ويبدو أن كلاهما يتميزان بهيكل منخفض، حيث يبدو الجزء الأيسر أشبه بسيارات الكوبيه والأيمن يشبه سيارة سيدان الأنيقة.

تويوتا تطرح نماذج سيارات كهربائية جديدة في طوكيو

أما المفهوم الآخر الذي سيتم عرضه في نسختين مختلفتين، فقد تم الكشف عنه بالكامل، ليكشف عن شكله الصندوقي. يبدو أنها سيارة كهربائية صغيرة الحجم ذات أبعاد صندوق واحد مستوحاة من سيارات الميني فان والمركبات التجارية الخفيفة. 

 

تبدو المصابيح الأمامية LED على شكل بكسل وكأنها موجودة في لوحة رقمية يمكنها أيضًا عرض الرسائل، بينما يميل الزجاج الأمامي بشدة لتحسين الديناميكيات الهوائية. يمكننا أيضًا رؤية باب منزلق في الجانب الجانبي ونوافذ ضيقة تبدو متصلة بالزجاج الخلفي. 

 

يحتوي أحد النماذج الأولية على رف سقف مزود بقوارب الكاياك ومعدات أخرى، مما يشير إلى اقتراح مناسب للتخييم وجاهز للمغامرة.

 

أما بقية المعروضات فهي في الغالب مركبات إنتاج تم الكشف عنها بالفعل. وتشمل أبرز المزايا شاحنة IMV0 / Rangga متعددة الأغراض التي تم عرضها مؤخرًا في تايلاند، ومفهوم Toyota Hilux BEV.

 

كما يمكننا أن نرى نموذجين لسيارة تويوتا كراون سبورت التي تم إطلاقها مؤخراً في اليابان، بجانب لاند كروزر J300، وJ250، وJ70. وأخيرًا وليس آخرًا، ستعرض تويوتا أيضًا سيارة Century SUV الرائدة التي تصدرت عناوين الأخبار مع ظهورها لأول مرة الشهر الماضي.

 

وإلى جانب المفاهيم ونماذج الإنتاج، ستقدم تويوتا أنشطة ممتعة تشمل الموسيقى والرقص والألعاب. وفي "كابسول بار"، سيتمكن الزوار من الفوز بسيارات مصغرة في كبسولة إذا وجدوا الإجابة الصحيحة على سؤال بسيط. من المحتمل أن تكون بقعة الصورة التي تظهر فيها العربة التي تجرها الدواب على القمر إشارة إلى مفهوم Baby Lunar Cruiser EV. 

 

وأخيراً، ستعرض تويوتا تقنية جديدة تسمح لمستخدمي الكراسي المتحركة بتشغيل محاكيات القيادة مثل غران توريزمو 7 دون الحاجة إلى استخدام دواسات السرعة أو الفرامل.

 

سيقام معرض التنقل الياباني 2023 في طوكيو في الفترة ما بين 26 أكتوبر و5 نوفمبر ولكننا نتوقع معرفة المزيد عن مفاهيم تويوتا في 25 أكتوبر وهو اليوم الصحفي للحدث.

طوكيو الكوبية LED TOYOTA SUV

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