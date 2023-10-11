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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة زامبيا وديًا غدًا

صدى البلد

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب زامبيا في المباراة الودية التي تجمع الفريقين غدًا باستاد هزاع بن زايد بالإمارات .


بدأ المران بتدريبات بدنية وجمل تكتيكية ثم تقسيمة والتسديد على المرمي وضربات الترجيح، وشارك في المران جميع اللاعبين الـ 25 المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .


حضر المران الكابتن عامر حسين عضو إتحاد الكرة و ورئيس البعثة  و الكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة و المشرف على المنتخب .

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