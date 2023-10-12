سياسية فرنسية: هناك توجه غربي كامل لإرسال الفلسطنيين إلى أرض سيناء

قالت جيهان جادو السياسية الفرنسية، إن مصر من أوائل الدولة التي تدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، متابعة: "لا يوجد دولة في العالم تتبنى القضية الفلسطينية مثل مصر".

وأضافت "جيهان جادو" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن مشوار مصر في دعم القضية الفلسطينية كبير للغاية، ومن يشكك في دعم مصر، عليه أن يراجع الحقائق، وما تقو به مصر تجاة فلسطين.

واسترسلت: هناك توجه غربي كامل، يتحدث عن فتح مصر أبوابها أمام الأخوة الفلسطنيين، وإقامة ملاجئ، وحصولهم على جزء من أرض سيناء، مشددة على أن سيناء جزء من مصر ولن يعيش بها إلا المصريين.

ووجهت حديثها للشعب الفلسطيني، قائلة: لا تقبلوا بهذا الوضع ومصر معكم وتدعم القضية، ولكن حافظوا على أرضكم ولا تتخلوا عنها ابدا.