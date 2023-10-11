طارق رضوان: انتهاكات واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة|فيديو

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما يحدث بقطاع غزة به انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: تحيز الغرب تحيزاً كاملاً لإسرائيل أمر مرفوض



وأضاف طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن هناك انتهاكات واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن تحيز الغرب تحيزاً كاملاً لإسرائيل ، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، أمر مرفوض للغاية.