قلوبنا وعقولنا معهم.. الفنانة زينة: ربنا يكون في عون الفلسطينيين

هنأت الفنانة زينة، الإعلامي خالد أبو بكر، بعد عودة برنامجه الجديد:، قائلة :"حديثك واقعي بالمنطق والعقل.. وكنت في انتظار عودة البرنامج.. وإن شاء الله يدخل عقول الناس ويناقش القضايا بشكل منطقى".

واسترسلت “زينة” خلال مداخلتها ببرنامج “كل يوم” المذاع على قناة “أون”:" أتمنى أن يحقق البرنامج أهدافه، ويكون قادرا على مناقشة القضايا وإقناع المواطنين".



وعن الأوضاع في فلسطين، أوضحت زينة أنها تتأثر كثيرًا بالأوضاع في فلسطين، متابعة:"الوضع يوجع القلب وحسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يكون في عون الفلسطينيين، قلوبنا وعقولنا معهم.. ماليش نفس آكل أو أخرج من البيت".