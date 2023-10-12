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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قلوبنا معكم يا فلسطين

لا نملك سوى الدعاء..شباب يقدمون الدعم لشهداء فلسطين في ماتش خماسي بالشرقية|خاص

شباب مصري يقدمون
شباب مصري يقدمون الدعم لفلسطين من محافظة الشرقية

 قلوبنا معكم..انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لشباب يقدمون الدعم المعنوي للقضية الفلسطينية من داخل احد ملاعب كرة القدم الخماسية بمدينة الحسينية محافظة الشرقية من خلال التقاط مجموعة من الصور التي يظهرون فيها حاملين للاعلام الفلسطينية ردا على العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

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ويقول الشاب نصرالله ابراهيم، احد المشاركين في حملة الدعم المعنوي للقضية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد "لا نملك سوى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، لذلك ودون سابق ترتيب، خطر لنا التقاط بعض الصور الداعمة لهم حاملين العلم لتذكير الضمير الدولي بمسؤليته عن ضرورة ايقاف العدوان المستمر ضد الابياء منذ ايام"

ويتابع نصرالله "شارك في الفعالية مجموعة من الشباب الداعم لحق الفلسطينيين في العيش الامن، خارج نطاق اي حسابات سياسية..فقط نقدم الدعاء الخالص والتعازي لاسر الشهداء، ونرجوا من الله ان تنتهي تلك الازمة رأفة بالامهات الاتي فقدن ذويهم والاطفال الذين حرموا من اسرهم دون ذنب"


فنانيين دعموا القضية الفلسطينية

 

وفي سياق متصل، وخلال الساعات القليلة الماضية دعم عدد كبير من الفنانين الشعب الفلسطينى بعد الانتهاكات الوحشية التى يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاولات تهجير الفلسطينيين من بيوتهم بحي الشيخ جراح ، فى السطور التالية نرصد أبرز هؤلاء الفنانين وكلمات دعمهم .

 

كندة علوش :  

“في صمت العالم .. سنرسل أصواتكم للعالم انقذوا حي الشيخ الجراح ” ، “‏اللهم كن مع اخواننا في ‎ فلسطين الشقيقة وامسح آلامهم وانصرهم ”

 

محمد إمام :

علق قائلاً : متضامن مع فلسطين

قلوبنا معكم مواقع التواصل الدعم كرة القدم الحسينية محافظة الشرقية

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