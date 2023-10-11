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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق سفارة أمريكا في تونس بسبب العدوان الإسرائيلي على فلسطين

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس اغلاق أبوابها يومي الخميس والجمعة 12 و13 أكتوبرأمام الجمهور للخدمات الروتينية. 

ووفق إذاعة موزاييك التونسية؛ أبانت السفارة في بيان لها على صفحتها بموقع فيسبوك أنّ ذلك يأتي في إطار التدابير الأمنية الوقائية تحسّبا للمظاهرات المرتقبة في تونس، في إشارة إلى المسيرة الوطنية المساندة للقضية الفلسطينية المرتقبة يوم الخميس.

وشدّدت على حرصها الحفاظ على ''مستوى عال من الحذر واليقظة''،  تحسّبا للمظاهرات والإحتجاجات، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب للسفارة. 


وكانت مجموعة من المنظّمات الأحزاب التونسية قد دعت في وقت سابق  إلى مسيرة وطنية يوم الخميس  بداية من منتصف النهار من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل (المقرّ المؤقت بشارع الولايات المتّحدة) دعما للقضية الفلسطينية ولملحمة طوفان الأقصى التي تقودها المقاومة الفلسطينية منذ السبت الماضي.

 

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