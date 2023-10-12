مستشار الرئيس الفلسطيني: باقون في أرضنا ووطنا ولا مكان آخر

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قوة الاحتلال لا يمكن ان تحقق أمن وسلام لأحد، ولابد من إنهاء الاحتلال لتحقيق السلام، متابعا: التاريخ يؤكد أنه لا يوجد احتلال يمكن ان يصمد أمام إرادة الشعوب.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل يوم "، والمذاع على قناة"ON"، أن قوات الاحتلال تستهدف المدنيين، وتستهدف سيارات الإسعاف، وتستخدم الأسلحة المحرمة، مشيرا إلى قطاع غزة عبارة عن كتلة سكانية مقدرة بـ 2.2 مليون نسمة.

وفيما يخص الأقاويل الخاصة بتهجير الفلسطنين، أكد على أنه لا يوجد فلسطيني واحد يمكن أن يترك أرضه ووطنه، متابعا"باقون في أرضنا ووطنا ولا مكان آخر".

وأختتم حديثه، قائلا:نحييكم من قلب المعاناة والألم ونقول أننا نقدر كل صوت عربي ومسلم وحر في العالم يقف مع فلسطين".