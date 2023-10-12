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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للبنات

جمال شعبان
جمال شعبان

احتفل الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا، ب اليوم العالمي للبنات، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.


 

وعلق قائلًا: في اليوم العالمي للبنات صلاة  الله وسلامه علي أحن أب للبنات  علي المصطفي الذي قال رفقا بالقوارير تحياتي لكل أب للبنات تحياتي لكل البنات تحياتي للابنتين آية وآلاء ما_تزعلوش".

 

وأكد جمال شعبان أن هناك دراسة حذرت من تناول الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية الأخرى،  دون إشراف طبي مؤكدا أنها لا تفيد القلب، وفى بعض الحالات قد تسبب أضرارا صحية.

 

ووفقا للدراسة التي أعدتها جامعة «فرجينيا الغربية» في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت في مجلة «حوليات الطبالباطنى»،

 

فإن المكملات الغذائية التي تجمع بين الكالسيوم وفيتامين «د» 
مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومع ذلك لم يكن هناك دليل على أن الكالسيوم أو فيتامين «د» الذي يتم تناوله بمفرده لم يكن له أي مخاطر أو فوائد صحية.
 

على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن بعض التدخلات لها تأثير على الوفاة وصحة القلب والأوعية الدموية

فإن الغالبية العظمى من الفيتامينات والمعادن وأنواع مختلفة من المكملات الغذائية لم يكن لها تأثير ملموس على البقاء 

أو الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية" لكن الإشراف الطبي ضرورة حتمية.

استشارى امراض القلب الدكتور جمال شعبان الولايات المتحدة جمال شعبان استشاري امراض القلب رئيس معهد القلب في اليوم العالمى

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