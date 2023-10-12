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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان بيحسبها أفيون.. الإعلامي محمد شيردي يروي قصته مع الزرع وزهرة التوليب

محمد شيردي
محمد شيردي

خصص برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "اون" فقرة خاصة مع الإعلامي محمد شردي، للحديث عن حياته الشخصية وحبه للزراعة.

وقال محمد شيردي":" كل واحد عنده هوايات..وأنا هواياتي الأصلية الكتابة والقراءة..ومن ثم تحولت لهوايات صيد الأسماك والزراعة"، متابعا:" أي مكان في العالم بزوره بجمع منه ورود وبذور".

واسترسل:" كان عندي ما يقارب من 180 نوع من أنواع الورد البلدي..متابعا:"وصلت لمرحلة أن يكون عندى 2500 توليب في حديقتى".

وأضاف:" التوليب هو أول زرع علمنا الزراعة وحبها، وذلك خلال دراستي في أمريكا"..متابعا:" بدأت أفكر في زراعة التوليب حطيته في دولابي في مصر وخرجت".

وأكمل:"رجعت في يوم بيتنا لقيت والدى مستنينى، وقال لى يا ابنى لازم تصارحنى.. دا أفيون"، متابعا:" دخلت في نوبة ضحك وقولت له ده زرع".

 

محمد شردي الإعلامي محمد شردي الورد البلدي صيد الأسماك التوليب

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