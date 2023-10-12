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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تحصل على أعلى معدل شراء متكرر في قطاع صناعة السيارات

صدى البلد

أعلنت شركة تسلا اليوم أن مصنع جيجا تيكساس قد قام للتو ببناء خلية البطارية الأسطوانية رقم 20 مليون من النوع 4680 وقال البيان "لقد قمنا للتو ببناء خلية البطارية رقم 20 مليون 4680 في Giga Texas!"

 

وكشفت تسلا أيضًا عن متوسط معدل الإنتاج خلال الأشهر الأربعة الماضية، لأنه في 16 يونيو، احتفلت الشركة بإنتاج 10 ملايين خلية في الموقع.

وهذا يعني أنه تم إنتاج 10 ملايين خلية إضافية في أقل بقليل من أربعة أشهر. وهذا يعني ما يقرب من 17 أسبوعًا وبمتوسط معدل 2.5+ مليون خلية شهريًا (حوالي 600000 خلية أسبوعيًا).

 

يقدر محلل تسلا تروي تيسليك أن متوسط معدل الإنتاج البالغ 85,470 خلية يوميًا (بافتراض 10,000,000 خلية على مدار 117 يومًا) و89.4 واط/ساعة من الطاقة لكل خلية (بشكل غير رسمي)، يبلغ حوالي 7.6 ميجاوات/ساعة من الطاقة يوميًا أو 53.5 ميجاوات/ساعة من الطاقة يوميًا. الطاقة أسبوعيا (228 ميجاوات ساعة شهريا).

 

وللإشارة، فإن سيارة تسلا موديل Y AWD المتقاعدة من ولاية تكساس (الوحيدة التي تحتوي على بطاريات من نوع 4680)، زودت ببطارية بقدرة 67.3 كيلووات في الساعة مع (828 خلية)، بحسب تقارير غير رسمية. نظرًا لأن حزمة البطارية في Tesla Cybertruck قد تكون أكبر بكثير، فإن نفس الكمية من البطاريات ستستمر لعدد أقل من المركبات.

 

وعند وجود مجموعة بطاريات بقدرة 2000+ 100 كيلووات في الساعة، ربما لا تكون شركة تسلا مقيدة بإنتاج خلية البطارية في الوقت الحالي. يقول بعض المحللين أن الشركة ستنتج عددًا صغيرًا من المركبات للعملاء هذا العام - 100-200 وحدة. ومع ذلك، فإن الأمور ستصبح خطيرة في العام المقبل وفي عام 2025.

 

ولأننا نتحدث عن معدل متوسط، ولأن عملية التكثيف ربما تتقدم تدريجيًا، فمن المرجح أن يكون إنتاج البطارية الحالي من نوع 4680 أعلى من المتوسط خلال فترة أربعة أشهر، ومع ذلك، سيتعين على شركة تسلا زيادة الإنتاج بشكل كبير، إذا كان من المتوقع أن يرتفع إنتاج سايبرتراك بكميات كبيرة في عام 2024 أو 2025.

 

وحتى عند إنتاج 100 ألف سيارة تسلا سايبرتراك سنويًا ومجموعات بطاريات بقدرة 100 كيلووات في الساعة، فإننا نتحدث عن أكثر من 110 مليون خلية بطارية (أعلى بمقدار 3 إلى 4 من المتوسط في الأشهر الأربعة الماضية).

صناعة السيارات تسلا تيكساس جيجا تيكساس Giga

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