أهم أسباب نقص مياه الردياتير في محرك السيارة

يعتبر الردياتير هو المسئول الأول عن تبريد محرك السيارة والعمل على خفض درجة حرارته وعدم زيادتها عن الحد المطلوب، لذلك يحتاج لاهتمام وعناية خاصة.

لذلك يجب التأكد من مستوى المياه داخل الردياتير باستمرار لضمان سلامة محرك السيارة.

أسباب نقص مياه الردياتير من محرك السيارة:

وجود كمية من الهواء داخل الردياتير، مما يؤدي الى نقص المياه داخل الردياتير

خلل بمروحة السيارة، وهي أحد العوامل لتبريد السيارة، مما يؤدي إلى نقص مياه الردياتير.

نسيان أو إهمال متابعة مستوى الماء، ويحدث فقد الماء طبيعيا بسبب الحرارة.

وجود عطل في منظم الحرارة الموجود بالسيارة (الثرموستات)

عطل في مضخة الماء المسؤولة عن تبريد المحرك

تسريب في الغطاء أسفل الردياتير

تسريب من قربة المياه في محرك السيارة

تلف الجوان (كازكيت رأس المحرك)

حدوث ثقب داخل الأنابيب المقاومة للحرارة والبرودة الموجودة داخل الردياتير

وجود تسريب في أحد أنابيب نظام التبريد في السيارة

أهم النصائح لتزويد مياه الردياتير في السيارة

الكشف عن مياه الردياتير، وينصح بعدم فتح غطاء الردياتير ولا غطاء قربة المياه في المحرك عندما يكون ساخناً، لتتجنب اندفاع الماء الساخن من الردياتير، وتفادي حدوث حروق بالغة، فينصح الخبراء بتجنب فتح الغطاء إلا عند التأكد من انخفاض مستويات الحرارة في السيارة.

اختيار الوقت المناسب، ويفضل تزويد مياه الردياتير خلال فترة الصباح الباكر، وقبل إدارة المحرك وتشغيله، يتم فحص مياه الردياتير، وتزويدها في حالة نقصانها.

بعد انخفاض درجة حرارة المحرك، قم بفك غطاء قربة المياه في المحرك وقم بزيادة الماء إليها حتى يصل الى العلامة العليا فيها max

عند إضاءة اللمبة الخاصة بالحرارة في التابلوه، فيتم إطفاء السيارة حتى تهدأ، ثم إعادة تدويرها مرة أخرى قبل وضع المياه في الردياتير

قم بفك غطاء قربة المياه ببطيء لتفريغ ضغط الهواء المتواجد في داخلها