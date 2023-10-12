تجذب السياح وتوفر الدولار.. مسئول بأسوان يكشف تفاصيل أولى رحلات البالون الطائر|فيديو

قال الدكتور أحمد فرمان، المشرف على ملف السياحة بمحافظة أسوان، إن إطلاق رحلات البالون الطائر سوف يكون له مردود إيجابي على صناعة السياحة في مصر.

اشتراطات رحلات البالون الطائر

وأضاف أحمد فرمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك عدة اشتراطات يجب أن تتوفر في رحلات البالون الطائر، هي: أنه يجب توافر جو مناسب لإقلاع البالون والهبوط ومسار الرحلة، ويجب أن يتميز الجو بالصفاء.

وأشار المشرف على ملف السياحة بمحافظة أسوان إلى أن حساب سرعة الرياح أحد الاشتراطات الهامة التي يجب توافرها في رحلات البالون الطائر، بالإضافة إلى التخطيط العمراني للمدينة، ويجب أن تتميز المدن التي تتم بها رحلات البالون الطائر بمقومات السياحية.

وأكد المشرف على ملف السياحة بمحافظة أسوان، أن رحلات البالون الطائر تعطي لأسوان قيمة مضافة، وتجذب السياح، بالإضافة إلى أنها تعمل على توفير الدولار.