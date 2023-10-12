دورة تدريبية للعاملين بمجلس مدينة الحسنة على أساسيات الحاسب الآلى

ينفذ مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، دورة تدريبية بمركز تدريب الحاسب الآلى للعاملين بمجلس مدينة الحسنة، للتدريب على أساسيات الحاسب الآلى واستخداماته في الحياة العملية.

يأتي ذلك بناءً على تكليفات المحاسب سعد خليل البغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، ️ومتابعة محمد أحمد المغربي، سكرتير المركز والمدينة.

تأتي هذه الدورة كمرحلة أولى ضمن البرنامج التدريبي، لتدريب وتأهيل وبناء قدرات ومهارات العاملين ورفع كفاءتهم مهنيا، حيث أصبحت معظم الوظائف والأعمال تشترط إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وبرامجه، لا سيما أساسيات حزمة برامج المايكروسوفت أوفيس.

14متدربا:

وتهدف هذه الدورة التأهيلية إلى تزويد المتدربين بالمهارات والمعلومات الأساسية اللازمة لاستخدام الحاسب بكفاءة وفعالية.

ويشارك فيها 14 متدربا ومتدربة، وينفذ التدريب محمد بيومى، ومحمد عادل، وإيمان الحجاوى، وسيتلقى فيها المشاركون أساسيات الحاسب الآلي، وكذا اساسيات برنامج التعامل مع النصوص word، وبرنامج الجداول الحسابية Excel.