مأساة إنسانية.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في مخيم الشاطئ| شاهد

تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لارتكاب جيش الاحتلال مجازر في مخيم الشاطئ.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، إن الاحتلال يستخدم صواريخ مجنحة في قصف غزة، وهي صواريخ استخدمها الجيش الأمريكي في قصفه مناطق جبلية بأفغانستان.

https://x.com/ShehabAgency/status/1712361642111955365?s=20

ومنذ وقت قليل، قالت وكالة “شهاب” للأنباء، إن الاحتلال الإسرائيلي جدد غاراته الجوية وقصفه المكثف شمال غرب مدينة غزة.

ويأتي ذلك بعد وقت قليل من توجيه الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية واسعة لاستهداف "قوات النخبة" التابعة للمقاومة الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من اليوم، الخميس، إنه شن هجومًا واسع النطاق على العديد من مراكز حركة حماس في قطاع غزة.