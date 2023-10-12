عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة مدينة مصر تنفي تلقي أي عروض استحواذ من قبل الصندوق السيادي السعودي لشراء حصة بالشركة

صدى البلد

أكدت شركة مدينة مصر، أنها لم تتلقي أي عروض استحواذ من قبل الصندوق السيادي السعودي لشراء حصة بالشركة

وقالت الشركة في بيان ، بخصوص الأخبار المتداولة حول نية الصندوق السيادي الاستحواذ على الشركة بسعر يتراوح بين 4.3 و4.6 جنيهات للسهم، فإننا نؤكد عدم تلقي أي عرض حتى الآن

وتابعت" مدينة مصر"، في حالة استلام أي خطابات بهذا الشأن سيتم إخطار البورصة مباشرة

رصد الصندوق السيادي السعودي استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في السوق المصري، وأطلق الشركة السعودية للاستثمارات لضخ استثمارات بعدد من المجالات الواعد بمصر من بينها االقطاع العقاري

ونفذت الشركة صفقات استحواذ على حصص 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار

مدينة مصر كانت قد غيرت اسمها في بداية 2023 ضمن استراتجيتها للتشييد والبناء مشروعات سكنية في مختلف أنحاء الجمهورية

جاءت الأخبار المتداولة، وسط مساعي الشركات العقارية في مصر لتوفير سيولة؛ لتنفيذ مشروعها مع ارتفاع تكاليف بناء الوحدات السكنية مع الانخفاضات المتكررة في قيمة الجنيه مقابل الدولار

أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة حيث أوضحت أن هناك تراجعا ملحوظا في أعداد الوحدات السكنية التي تسلمها مدينة مصر لعملائها بنسبة انخفاض 56 % على أساس ربع سنوي، 42 % على أساس نصف سنوي

وكشفت القوائم المالية التي لم تتم مراجعتها من قبل مراجع الحسابات بالشركة، أن الإيرادات الشركة مدينة مصر في النصف الأول من 2023 إلى 2.1 مليار جنيه بزيادة 22.8 % عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت إيرادات خلالها بقيمة 1.7 مليار جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم البري على قطاع غزة

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

ترشيحاتنا

لمناقشة العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الليتواني

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة من اتحاد جدة لـ أحمد حجازي| شاهد

للمطلقات| غرامة كبرى تنتظر الزوج المتهرب من سداد النفقة.. تفاصيل

وزير الآثار يترأس الاجتماع الأول للجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر

إيلي كوهين لـ بلينكن: لن ننسي دعمكم لنا في أسوأ أيامنا

مدبولي: الدولة تشجع القطاع الخاص ليتولى الدور الريادي في المجتمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ