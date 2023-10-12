شركة مدينة مصر تنفي تلقي أي عروض استحواذ من قبل الصندوق السيادي السعودي لشراء حصة بالشركة

أكدت شركة مدينة مصر، أنها لم تتلقي أي عروض استحواذ من قبل الصندوق السيادي السعودي لشراء حصة بالشركة



وقالت الشركة في بيان ، بخصوص الأخبار المتداولة حول نية الصندوق السيادي الاستحواذ على الشركة بسعر يتراوح بين 4.3 و4.6 جنيهات للسهم، فإننا نؤكد عدم تلقي أي عرض حتى الآن



وتابعت" مدينة مصر"، في حالة استلام أي خطابات بهذا الشأن سيتم إخطار البورصة مباشرة



رصد الصندوق السيادي السعودي استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في السوق المصري، وأطلق الشركة السعودية للاستثمارات لضخ استثمارات بعدد من المجالات الواعد بمصر من بينها االقطاع العقاري



ونفذت الشركة صفقات استحواذ على حصص 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار



مدينة مصر كانت قد غيرت اسمها في بداية 2023 ضمن استراتجيتها للتشييد والبناء مشروعات سكنية في مختلف أنحاء الجمهورية



جاءت الأخبار المتداولة، وسط مساعي الشركات العقارية في مصر لتوفير سيولة؛ لتنفيذ مشروعها مع ارتفاع تكاليف بناء الوحدات السكنية مع الانخفاضات المتكررة في قيمة الجنيه مقابل الدولار



أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة حيث أوضحت أن هناك تراجعا ملحوظا في أعداد الوحدات السكنية التي تسلمها مدينة مصر لعملائها بنسبة انخفاض 56 % على أساس ربع سنوي، 42 % على أساس نصف سنوي



وكشفت القوائم المالية التي لم تتم مراجعتها من قبل مراجع الحسابات بالشركة، أن الإيرادات الشركة مدينة مصر في النصف الأول من 2023 إلى 2.1 مليار جنيه بزيادة 22.8 % عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت إيرادات خلالها بقيمة 1.7 مليار جنيه