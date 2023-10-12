ناسا تعلن اكتشاف الماء والكربون على الكويكب "بينو"

أعلنت وكالة ناسا أنها وجدت الماء والكربون في عينات جمعتها من الكويكب "بينو".

وتعد لعينات الأكبر التي تجلب إلى الأرض على الإطلاق في تاريخ غزو الفضاء، حسبما أعلنت الوكالة الأمريكية أمس الأربعاء.

وعرضت وكالة ناسا أولى الصور للغبار والأجزاء السوداء المجمعة، مشيرة إلى أن هذه عناصر حاسمة في تكوين الأرض وستساعد في فهم نشأة الحياة على كوكبنا.

في السياق ذاته، قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية بيل نيلسون في حدث أقيم في هيوستن إن "جزيئات الماء والكربون هي بالضبط نوع المادة التي أردنا العثور عليها"، مضيفا: "هذه عناصر حاسمة في تكوين كوكبنا، وستساعدنا في تحديد أصل العناصر التي قد تؤدي إلى الحياة".

وأخذت مهمة "أوسايرس-ريكس" هذه العينة عام 2020 من الكويكب "بينو"، وعادت الكبسولة التي تحتوي على الحمولة الثمينة بنجاح إلى الأرض قبل ما يزيد قليلا عن أسبوعين، وهبطت في الصحراء الأمريكية، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس.

ومنذ ذلك الحين، أقيمت العملية الدقيقة لفتح الكبسولة في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية في هيوستن. وقد خبأت العملية بعض المفاجآت.