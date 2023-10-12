سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

يستعرض موقع " صدي البلد" خلال التقرير التالي، أسعارالحديد والاسمنت ، اليوم الخميس 12 اكتوبر 2023.

شهد سعر الحديد والأسمنت اليوم الموافق الخميس 12 أكتوبر انخفاضا فى الاسعار، حيث انخفض سعر حديد عز ليسجل 35669 جنيها للطن بعدما كان وصل ل 35752 بإنخفاض 83 جنيه، بينما انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بقيمة 10 جنيهات ليسجل 1199 جنيها.

سعر الحديد اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري

انخفض سعر طن الحديد الاستثمارة اليوم بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل 34373 جنيها.

سعر طن حديد الكومي

ووصل سعر طن حديد الكومي الى 33 ألفا و500 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي

وسجل سعر طن حديد المراكبي 33 ألفا و500 جنيه.

سعر طن حديد عز

وانخفاض سعر طن حديد عز بقيمة 83 جنيها، مسجلا 35669 جنيها.

سعر طن حديد مصر ستيل

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل 33 ألفا و400 جنيه.

سعر طن حديد سرحان

ووصل سعر طن حديد سرحان بـ 33.500 جنيه.

سعر طن حديد بشاي

وسجل سعر طن حديد بشاي 35000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادى

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 1199 جنيها

سعر طن أسمنت المسلح

ووصل سعر طن الأسمنت المسلح بـ 1750 جنيهًا.

سعر طن أسمنت وادي النيل

وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل بـ 1680 جنيها.

سعر طن الأسمنت المخصوص

ووصل سعر أسمنت المخصوص الى 1700 جنيه.

سعر طن اسمنت النصر

وسجل سعر الأسمنت النصر 1700 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت طرة وحلوان

ووصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان ل 1710 جنيهات

