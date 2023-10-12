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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. وفد أوروبى يزور مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى لرفع كفاءته

وفد الاوربي في جولة
وفد الاوربي في جولة بالغربية

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اليوم  أنه فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الغربية و وزارة الدولة لشئون البيئة الممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة و الذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ و بنك التنمية الالماني KFW و الاتحاد الاوروبي EU .

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كما باشر الجانب الأوروبى في جولته الميدانية لمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى تفقد خلالها خطوط التشغيل و الورشة الميكانيكية الجديدة و غرف الميزان و المحولات و العمال و ذلك بمشاركة  المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة و مسئولى ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة و مسئولى الجانب الأوروبى و مسئولى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة.

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يذكر أن الوكالة الألمانية تقدم خدمات في مجال التعاون الإنمائي الدولي و تنفذ المؤسسة بشكل أساسي مشاريع للتعاون الاقتصادي و التنمية و تعمل أيضًا مع القطاع الخاص والمنظمات الحكومية الوطنية والقومية الأخرى و تسعى في أنشطتها إلى اتباع نموذج التنمية المستدامة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة و تقدم خدمات الاستشارات وبناء القدرات في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الاستشارات الإدارية، والتنمية الريفية، والبنية التحتية المستدامة و التنمية الاجتماعية.

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ادارة المخلفات الصلبة الاتحاد الأوروبي ادارة المخلفات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات البرنامج الوطنى التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية التنمية الاجتماعية

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