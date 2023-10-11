الخارجية الفلسطينية تحذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،اليوم الأربعاء، من خطورة محاولات المستوطنين المسلحين ومن يدعمهم بهدف تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها الصادر مساء اليوم ، بأشد العبارات جرائم قوات الأحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد أبناء فلسطين وأراضيهم ومنازلهم ومقدساتهم، كما خلفوا وراءهم 4 شهداء بينهم طفلان.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية التصعيدات في إطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر الاحتلال في بلدة قصرة في محافظة سفليت.

وجددت الوزارة تحذيرها للاحتلال من تكرار مثل هذه الهجمات للمستوطنين ودعم رئيس الوزراء الفاشي بنيامين نتنياهو لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.