القبض على صيدلى يبيع العقاقير المخدرة بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء .

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير النشروعة.

أسفرت الجهود عن ضبط (صيدلى) بدائرة قسم شرطة الجيزة بالجيزة ، وبحوزته ( 2990 قرص مخدر – 179 أمبول مخدر ) .

كما تم ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ، وبحوزته ( 2100 قرص مخدر ) .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .