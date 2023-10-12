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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كلام في الهوا.. أحمد موسى يؤكد دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، دعم مصر للأشقاء في غزة، رغم الحصار، وذلك خلال حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا).

وكتب أحمد موسى: “كلام في الهوا.. لا تصدقهم.. اطمئن قولا واحدا.. الرئيس  السيسي شغال علي إيجاد ممر إنساني لإدخال مساعدات داخل غزة لإنقاذ الناس ونعالج المصابين في المستشفيات المصرية.. مصر كبيرة وقوية جدااا ولا ترضخ لأية ضغوط.. ندعم الأشقاء في فلسطين بكل قوة لإقامة دولتهم المستقلة”.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن استغلال أمريكا قوتها في دعم إسرائيل له ثلاثة أهداف، وهو الردع والضغط والتخويف للجانب الفلسطيني، لافتا إلى أن ما تقوم به أمريكا هو نوع من أنواع البلطجة الواضحة، وغير ملتزمين بأي قوانين دولية. 

أحمد موسى يتحدث عن إسرائيل 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل لديها حماية أمريكية ضد أي قوانين وضد أي عقوبات، لافتا إلى أن إسرائيل تستخدم قنابل محرمة دوليا وهي قنابل الفسفور الأبيض، وبعض المسئولين ينصحون باستخدام النووي. 

وأوضح أن أحد المتواجدين في الكنيست الإسرائيلي تنصح باستخدام السلاح النووي داخل فلسطين في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه ضُرب صاروخ بالقرب من مفاعل نووي من قبل الفصائل الفلسطينية، "فلسطين وصلت لأكثر منطقة بها تأمين في إسرائيل". 

أحمد موسى استخدام السلاح النووي الإعلامي أحمد موسى الفصائل الفلسطينية برنامج على مسئوليتي دعم الاشقاء رئيس السيسي

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