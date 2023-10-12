سقوط متهم بإستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالسيدة عائشة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") وبصحبته (3) أطفال أحداث ، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم بإستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.