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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

95 مليون دولار لدعم المنطقة الصناعية الروسية في مصر

المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية الروسية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الخميس، أنه سيتم توجيه حوالي 95 مليون دولار من أموال الميزانية الروسية لدعم المنطقة الصناعية الروسية في مصر حتى عام 2026.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، في بيان لها، إن دعم موسكو للمنطقة الصناعية الروسية في مصر سيستمر، وقرار مجلس الوزراء الروسي بإلغائها كان ذا طبيعة تقنية.

وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي فى سوتشي عام 2014. 

وفى شهر أغسطس من عام 2017، بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

ويوفر مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية إنشاء فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة الروسية في مصر، حيث تعتبر المنطقة قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

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