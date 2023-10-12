عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مياه الجيزة تكرم فريق رفع الأثقال من ذوي الهمم المشارك ببطولة الشركات

صدى البلد

كرم المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فريق رفع الأثقال من ذوي الهمم، وذلك بعد حصوله علي المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ "٥٦"، والتي استمرت لمدة أسبوع بمدينة بورسعيد.

وتوجه رئيس مياه الشرب بالجيزة، بخالص التهنئة للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري علي هذا الإنجاز، متمنياً لهم المزيد من دوام التقدم والنجاح، مؤكداً حرصه علي  تقديم كافة سبل الدعم لكافة الأنشطة الرياضية مطالباً إياهم بتحقيق المزيد من النجاحات في الرياضات المختلفة.

وشهد التكريم، إهداء لاعبي الفريق ميداليات البطولة ودرع الفريق للمهندس منصور بدوي رئيس الشركة، مؤكدين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نجاحات أكثر، ممتنين علي دعمه الدائم والمستمر للفريق.

جديرُ بالذكر، حصول اللاعبان: رامي حسين ومحمد سعيد على ميداليتين ذهبيتين، واللاعبان كرم خليل ومحمد عيد على ميداليتين برونزيتين،  إشراف عام كابتن ممدوح العمدة وإشراف إداري للسيد محمد فؤاد والسيد محمد العربي.

89f94f31-9e91-4592-9194-cf3d4857ab2a
89f94f31-9e91-4592-9194-cf3d4857ab2a
f3f33ade-7287-418d-9e05-1c07831bfc3f
f3f33ade-7287-418d-9e05-1c07831bfc3f
3f9da1e3-acf1-437e-a6dd-ffe4a0fd3ed8
3f9da1e3-acf1-437e-a6dd-ffe4a0fd3ed8
6cb56753-9311-4954-8b57-2d6a0c920fcb
6cb56753-9311-4954-8b57-2d6a0c920fcb
3e9451b6-e126-4c3f-b7fc-975b17c5602c
3e9451b6-e126-4c3f-b7fc-975b17c5602c
الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي بالجيزة بطولة الجمهورية للشركات رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

ترشيحاتنا

جزار المقطم في قبضة الأمن بعد تعديه علي زوجته بالضرب

هترجع ساعتك 60 دقيقة .. متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي ؟

بحضور رئيس مجلس الوزراء.. افتتاح أكبر أكاديمية اكتشاف مواهب في الشرق الأوسط

عاجل.. سوريا تعلن خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

لبحث القضية الفلسطينية .. وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الصداع مؤشر لأمراض خطيرة تعرف عليها

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فيديو

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ