مياه الجيزة تكرم فريق رفع الأثقال من ذوي الهمم المشارك ببطولة الشركات

كرم المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فريق رفع الأثقال من ذوي الهمم، وذلك بعد حصوله علي المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ "٥٦"، والتي استمرت لمدة أسبوع بمدينة بورسعيد.

وتوجه رئيس مياه الشرب بالجيزة، بخالص التهنئة للاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري علي هذا الإنجاز، متمنياً لهم المزيد من دوام التقدم والنجاح، مؤكداً حرصه علي تقديم كافة سبل الدعم لكافة الأنشطة الرياضية مطالباً إياهم بتحقيق المزيد من النجاحات في الرياضات المختلفة.

وشهد التكريم، إهداء لاعبي الفريق ميداليات البطولة ودرع الفريق للمهندس منصور بدوي رئيس الشركة، مؤكدين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نجاحات أكثر، ممتنين علي دعمه الدائم والمستمر للفريق.

جديرُ بالذكر، حصول اللاعبان: رامي حسين ومحمد سعيد على ميداليتين ذهبيتين، واللاعبان كرم خليل ومحمد عيد على ميداليتين برونزيتين، إشراف عام كابتن ممدوح العمدة وإشراف إداري للسيد محمد فؤاد والسيد محمد العربي.

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