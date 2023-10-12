نتنياهو يطالب العالم بمعاملة حماس كـ داعش ويصف هجومها على تل أبيب بالبربري

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:، اليوم الخميس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الأيام القادمة ستكون صعبة لكن الجانب الحضاري سينتصر.

وأشار نتنياهو في تصريحاته أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تمثل تنظيم داعش الإرهابي وأنه كما تم القضاء على داعش سيتم القضاء على حماس، مضيفاً أن المجتمع الدولي يجب أن يتعامل مع حماس مثلما تعامل مع داعش.



ووصف نتنياهو هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس بالـ "بربرية" على المدنيين الإسرائيليين.

وشكر نتنياهو أمريكا على وقوفها إلى جانب إسرائيل وشعبها.

